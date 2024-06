Jurorin bei „Let’s Dance“ Motsi Mabuse: „Ein Lehrer sagte mir, ich solle abnehmen, als ich 50 Kilogramm wog!“

Mittlerweile setzt sich die 43-Jährige aktiv für Body Positivity ein und zeigt ihre Kurven selbstbewusst in engen Kleidungsstücken oder in Unterwäsche. Gerade hat sie ihre erste eigene Unterwäschekollektion „Colours of Motsi“ entworfen, die mit knalligen Farben und hochwertigen Materialien überzeugt. Mabuses Motto „Es gibt keine falschen Körper, nur falsche Größen“, soll Frauen inspirieren und ermutigen. Mit ihrer Kollektion möchte sie einseitige Schönheitsideale aus der Welt schaffen.