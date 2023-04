Schock-Beichte Renata Lusin vor „Let’s Dance“-Comeback: „Ich tanzte mit meinem toten Baby im Bauch“

Update vom 14. März: Am Freitagabend, 14. April, feiert Renata Lusin ihr großes „Let’s Dance“-Comeback. „Ich strahle aus allen Poren. Ich habe die größte Vorfreude ever, ever. Ich bin wahnsinnig dankbar und natürlich aufgeregt“, lässt die Tänzerin ihre Follower auf Instagram wissen. Sie wird den Eröffnungstanz aufführen und gemeinsam mit Motsi Mabuse beim Jury-Tanz coachen, sagt die 35-Jährige gegenüber „Bild“. Nach ihrer Auszeit ist Renata Lusin nach eigener Aussage noch nicht in Topform, daher kündigt sie scherzhaft an, nach der Performance „vom Parkett getragen werden müssen“.