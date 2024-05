Kurz vor dem Finale „Let’s Dance“-Profi äußert Knallhart-Vorwurf: „Das Publikum wird manipuliert“

Am Freitagabend, 24. Mai, ab 20.15 Uhr wird es bei „Let’s Dance“ ein letztes Mal spannend. Im großen Finale treten die drei verbleibenden Promis Gabriel Kelly, Detlef Soost und Jana Wosnitza gegeneinander an. Die Paare setzten sich gegen elf weitere „Let’s Dance“-Kandidaten durch. In der letzten Show müssen sie sich drei finalen Tänzen stellen. Wer das Finale gewinnt, ist noch unklar – oder doch nicht?