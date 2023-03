„Langweilig“ „Let’s Dance“-Kandidatin Natalia Yegorova verrät: Das hat sie an Klitschko gestört

Insgesamt 14 Kandidaten sind in der 16. Staffel an den Start gegangen. Nach dem „großen Kennenlernen“ in der ersten Folge, wurden die Tanzpaare für Let’s Dance 2023 festgelegt. Jeder Promi bekommt einen Profi an die Seite gestellt. Natalia Yegorova hat das Vergnügen mit Andrzej Cibis zu tanzen.