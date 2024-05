RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Profi Malika Dzumaev (33) – dieser Star ist ihr Freund

Seit 2015 ist Zsolt Sándor Cseke ihr Tanzpartner. An seiner Seite hat sie auch ihr privates Glück gefunden. Das bringt sie auch auf ihrem Instagram-Account zum Ausdruck. So postete sie am Valentinstag 2024 ein Pärchenfoto mit Cseke. „The greatest joy in life is to be loved and to give love in return!“ (Auf Deutsch: Die größte Freude im Leben besteht darin, geliebt zu werden und Liebe zurückzugeben), kommentierte sie das Foto. Das Paar lebt zusammen in Bremen.