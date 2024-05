RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ im Liveticker – totale Überraschung nach Zuschauer-Voting

„Du hast das von Anfang an gerockt!“, jubelt Jorge und fügt hinzu: „Deine Persönlichkeit ist einfach wahnsinnig.“ Motsi ist überzeugt davon, dass der Tanz Janas Persönlichkeit perfekt widerspiegelt. „Weiter so!“, ruft die Jurorin begeistert zur Bühne. Und was sagt der Knallhart-Juror? „Spitzenleistung von einem Spitzenpaar!“ Bei so viel Lob kann es nur eine Wertung von 30 Punkten geben. Doch Motsi durchkreuzt die perfekte Wertung und entscheidet sich im Gegensatz zu den anderen beiden Juroren für neun Punkte – macht 29 Punkte in der Summe.