RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ jetzt im Liveticker: Wieder nur ein Punkt – Tillmann kontert Llambis Knallhart-Kritik

„Was für ein herrlicher Start in diese Show“, jubelt Moderator Daniel Hartwich. „Weiter so, weiter so“, feuert Juror Jorge González Stefano an. Motsi Mabuse ist von der Leidenschaft, die Stefano gezeigt hat, begeistert, sieht jedoch einige technische Schwächen. Auch Joachim Llambi gibt ein großes „aber“ zu bedenken. Die Präsenz auf der Tanzfläche ist zwar hervorragend, doch der Influencer und Bestseller-Autor wirkte etwas steif und tanzte außerhalb des Takts, so Llambi. Und so gibt es lediglich mittelmäßige 14 Punkte von der Jury.