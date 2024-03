RTL-Tanzshow Nach Katastrophen-Auftritt bei „Let’s Dance“ – Tillman versucht Knallhart-Kritik zu kontern

Als fünftes Tanzpaar betreten Tony Bauer und Anastasia Stan die Bühne, um einen Langsamen Walzer zu „Love Ain't Here Anymore“ von Take That zu präsentieren. Auf dem Parkett können die beiden das Publikum überzeugen, aber was sagt die Jury? Llambi lobt ihre Haltung, weist jedoch darauf hin, dass sie an ihrer Bewegung arbeiten müssen. Motsi ist von ihrer Performance begeistert und schwärmt, dass ihr Herz an diesem Abend zum ersten Mal aufgegangen ist. Jorge schließt sich dem Lob an und betont, wie beeindruckend das Duo ist.