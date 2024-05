RTL-Tanzshow Motsi Mabuse erntet Buh-Rufe – so war das Halbfinale von „Let’s Dance“

Am Freitagabend, 17. Mai, wurde es bei Let’s Dance spannend. Im Halbfinale wartete auf die vier verbleibenden Promis Gabriel Kelly, Detlef Soost, Ann-Kathrin Bendixen und Jana Wosnitza eine Regeländerung, die es in sich hat: Der gefürchtete „Impro Dance“ wurde in dieser Staffel noch schwerer als sonst. Denn die Paare mussten nicht nur einen Tanz ziehen, der anschließend spontan ausgeführt werden muss, sondern mussten beim „Impro-Dance 2.0“ zudem zwei Tanzstile miteinander verbinden.