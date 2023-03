RTL-Tanzshow Let's Dance Liveticker: Llambi mit großem Lob für Chryssanthi

Mimi Kraus und Mariia Maksina können mit ihrem Jive zu „I'm Still Standing“ von Elton John nicht überzeugen: „Da müssen heute viele deiner Fans anrufen, denn ich habe Angst“, sagt Knallhart-Juror Llambi. Jorge gibt fünf Punkte, Motsi lediglich vier und Llambi vergibt einen Single-Punkt an das Tanzpaar, macht mickrige zehn Punkte in der Summe. Damit geht die Rote Laterne an den Ex-Handballprofi.