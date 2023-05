Wer ist raus? „Let’s Dance“: Mega-Schock für Kandidatin – trotz 30 Punkten raus

Nach seiner Pause war Boy in unterschiedlichen TV-Shows zu sehen. So belegte er bei „Team Ninja Warrior Promi Special“ (RTL) den ersten Platz. Auch in der VOX-Sendung „Showtime of my life – Stars gegen Krebs“ nahm er 2021 teil. Nach der Teilnahme am RTL-Turmspringen im vergangenen Jahr folgt nun „Let’s Dance“ für den Ex-Profi.