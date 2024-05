Promi-Vermögen „Let’s Dance“-Kandidatin Jana Wosnitza – Einblicke in die Finanzen der TV-Moderatorin

Was ihre Gage bei „Let’s Dance“ angeht, gibt es keine offiziellen Zahlen. Schätzungen zufolge könnten Newcomer wie Wosnitza etwa 35 000 Euro für ihre Teilnahme bekommen haben. Diese Zahl basiert auf einer Schätzung auf Grundlage der Informationen der „Bild“ aus den vorangegangenen Staffeln. Der deutschen Boulevardzeitung gelang es in der Vergangenheit immer wieder Einblicke in die Gagen der Kandidaten zu liefern.