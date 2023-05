RTL-Tanzshow Isabel Edvardsson bei „Let’s Dance“: Tänzerin verrät 5 persönliche Details

Isabel Edvardsson wurde am 22. Juni 1982 im Ort Bergum bei Göteburg in Schweden geboren. Schon früh ist ihre sportliche Begabung erkennbar. Neben Reitsport und Fußball entdeckte Isabel als 13-Jährige das Tanzen für sich. Als Teil einer Band sammelte sie außerdem Erfahrungen als Sängerin. Am Ende setzte sich allerdings die Leidenschaft für das Tanzen durch. So startete die damals 13-Jährige mit Jazztanz und kam nach kurzer Zeit zum Turniertanzsport in den Bereichen Standard und Latein. Während ihrer Schulzeit auf einem Gymnasium wurde die Schwedin in den Wahlfächern Ballett und Modern Dance unterrichtet.