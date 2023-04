Knossi gegen Timon Fans wittern Verschwörung bei „Let’s Dance“ 2023 – Joachim Llambi am Pranger

Bei „Let’s Dance“ geht es langsam in den Endspurt. In der kommenden Sendung am Freitag ging es bereits um den Einzug ins Viertelfinale. Und für Show 9 hatte sich RTL etwas Besonderes ausgedacht. Die Paare mussten in den Einzeltänzen eine persönliche Geschichte erzählen. Deshalb wurde die „Magic Moments“-Sendung auch sehr emotional.