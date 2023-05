„Let’s Dance“ 2023 Neue Kuschel-Fotos von Ekat – ist der Mentalist der Mann fürs Leben?

Update vom 19. Mai: Fotos von Timon Krause und Ekaterina Leonova legen nahe, dass an den Liebes-Gerüchten etwas dran sein könnte. Jetzt will die Bild erfahren haben, dass die Gefühle von Ekaterina für Timon sehr tief gehen. Sie habe in dem Mentalisten den Mann gefunden, den sie schon immer gesucht habe, sollen Menschen aus ihrem Umfeld dem Boulevardblatt erzählt haben. Ist Timon Krause für Ekaterina Leonova also der Mann fürs Leben? Bislang schweigen die beiden zu den Gerüchten. Eine offizielle Bestätigung für die Beziehung gibt es nicht.