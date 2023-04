Let’s Dance 2023 Chryssanthi Kavazi entschuldig sich bei ihren Fans

In der ersten Show ertanzten sich Chryssanthi und ihr Tanzpartner Vadim 17 Punkte mit ihrem „Jive“ zu „Shake It Off“. Doch schon in der nächsten Folge fallen die beiden auf 12 Punkte hinunter. Auch ihr „Cha Cha Cha“ in Folge 3 brachte ihnen nur 13 Punkte ein. Ab dann ging es bei dem Tanzpaar aufwärts. 19 Punkte erreichten sie in Folge 4 und satte 23 Punkte brachte ihnen der „Charleston“ in Folge 5 ein. Alle bisherigen Tänze von Chryssanthi Kavazi im Überblick: