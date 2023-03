„Let’s Dance“ 2023 „Let’s Dance“-Kandidat Ali Güngörmüs – der Sternekoch will „Dancing Star“ werden

Besitzer des Restaurants war Sternekoch Karl Ederer, der das Talent des jungen Kochs erkannte und Güngörmüş nachhaltig förderte. Der heute 46-Jährige arbeitete unter anderem als Küchenchef in mehreren renommierten Restaurants, von denen einige mit Michelin-Stern ausgezeichnet waren. Mit „Le Canard Nouveau“ eröffnete er 2005 sein erstes eigenes Restaurant in Hamburg, für das er seinen ersten eigenen Michelin-Stern erhielt. Auch in München eröffnete er zwei Restaurants. Darunter 2014 das „Pegeou“, das den Namen seines Geburtsortes trägt und sich in einem ehemaligen Restaurant seines Förderers Karl Ederer befindet. 2022 folgte die Eröffnung des „Pera Meze“. Über das Privatleben des Kochs ist nur wenig bekannt. Er soll mit seiner Ehefrau Stefanie Schöner, den gemeinsamen Kindern und einem Mops namens Dietmar in München leben.