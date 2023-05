„Let’s Dance“ 2023 Vermögen von Anna Ermakova geschätzt – ist die Becker-Tochter wirklich reich?

Mit 23 Punkten in der Kennlernshow gestartet, steigerte sich Anna in Woche zwei mit einem Tango auf 25 Punkte. In der dritten Liveshow bewertete die Jury ihren „Cha Cha Cha“ mit 29 Punkten und liegt somit nur einen Punkt unter der höchstmöglichen Punktzahl. Die „Let’s Dance“-Zuschauer können also gespannt sein, ob die nächsten Wochen ebenso erfolgreich und vielleicht sogar mit dem Titel „Dancing Star“ 2023 belohnt werden – als Topfavoritin gilt sie allemal.