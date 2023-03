RTL-Tanzshow Anna Ermakova bei „Let’s Dance“ – so hat die Kandidatin bisher abgeschnitten

Mit 23 Punkten in der Kennlernshow gestartet, steigerte sich Anna in Woche zwei mit einem Tango auf 25 Punkte. In der dritten Liveshow bewertete die Jury ihren „Cha Cha Cha“ mit 29 Punkten und liegt somit nur einen Punkt unter der höchstmöglichen Punktzahl. Die Bestmarke konnte sie in den folgenden drei Shows gleich zweimal knacken: 30, 28 und noch einmal 30 Punkte sprechen für sich. Alle bisherigen Tänze von Anna Ermakova im Überblick: