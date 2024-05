„Let’s Dance“-Kandidatin Trauriger Hintergrund – Ann-Kathrin Bendixen verrät, warum sie „Affe auf Bike“ heißt

Als „Affe auf Bike“ tritt Ann-Kathrin Bendixen auf Social Media auf und wurde damit berühmt. Was erst mal witzig klingt, bezieht sich aber auf die Vergangenheit der Influencerin. „Ich hatte damals sehr starke Segelohren und wurde in der Schule immer gemobbt als Affe, Elefant oder Dumbo“, erzählt sie im RTL-Interview. Mit 16 Jahren war der Leidensdruck so groß, dass sie sich sogar einer Operation unterzog und die Ohren anlegen ließ – eine Entscheidung, die sie mittlerweile kritisch sieht: „Heute denke ich mir, wenn ich selber Menschen sehe, die Segelohren haben oder eine schiefe Nase: Ich finde das so schön und ich finde das so attraktiv! Ich finde das eigentlich schade, dass ich früher nicht die emotionale Stärke hatte, einfach dazuzustehen“, offenbart sie im RTL-Interview.