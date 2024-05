Kandidaten im Überblick Sensation bei Let’s Dance 2024: Wer ist raus, wer ist weiter?

Ein denkwürdiger Moment in der zweiten Show: Eva Padberg entging knapp einem Sturz dank ihres aufmerksamen Partners Paul Lorenz. Tillman Schulz, der bereits in den letzten Wochen in die Kritik des knallharten Jurors Joachim Llambi geraten war, stand nach seiner Performance bleich vor der Jury. Sogar Motsi musste zugeben, noch nie einen so nervösen Kandidaten erlebt zu haben. Tillman wirkte sichtlich angespannt und überfordert, was auch Jorge Gonzales nicht verborgen blieb. Llambi teilte seine kritische Meinung gewohnt scharf mit und vergab nur einen mickrigen Punkt.