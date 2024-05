Unerwartete Verbundenheit Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sind mehr als ein „Let’s Dance“-Tanzpaar

Malika Dzumaev reagiert charmant auf mögliche Spekulationen. Und erstickt diese im Keim, in dem die 33-Jährige sagt: „Ich glaube, wir waren im früheren Leben Geschwister.“ Denn in ihrem Herzen gibt es nur einen Mann, der Platz hat: „Let’s Dance“-Profi Zsolt Sándor Cseke. Seit seinem Ausscheiden in der fünften Folge unterstützt er seine Freundin von der Seitenlinie, während sie dem Titel entgegen tanzt.