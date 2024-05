Unerwartete Verbundenheit Gabriel Kelly (22) und Malika Dzumaev (33) sind mehr als ein „Let’s Dance“-Tanzpaar

Malika Dzumaev reagiert charmant auf mögliche Spekulationen. Und erstickt diese im Keim, in dem die 33-Jährige sagt: „Ich glaube, wir waren im früheren Leben Geschwister.“ Denn in ihrem Herzen gibt es nur einen Mann, der Platz hat: „Let’s Dance“-Profi Zsolt Sándor Cseke. Seit seinem Ausscheiden in der fünften Folge unterstützt er seine Freundin von der Seitenlinie, während sie dem Titel entgegen tanzt. Und das mit Erfolg. Gabriel Kelly und Malika Dzumaev holen im „Let’s Dance“-Finale den Sieg und sichern sich den Titel „Dancing Star 2024“.