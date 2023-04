„So nervös“ „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse hat König Charles getroffen – das hat sie erlebt

Zum Staatsbankett im Schloss Bellevue in Berlin waren am Mittwochabend, 29. März, rund 130 Gäste geladen. „Let's Dance“-Jurorin Motsi Mabuse war eine davon. Sie hat König Charles III. und dessen Frau Camilla getroffen. „Ganz ehrlich, ich war so nervös“, und weiter: „ich konnte gar nicht mehr irgendwie was sagen“, sagte sie nach dem Treffen ihrem Heimatsender RTL. „Man weiß nicht wirklich, was passiert, und es ging so schnell, und dann will man die anderen Leute nicht aufhalten.“ König Charles spreche jedenfalls sehr gut Deutsch.