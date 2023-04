„Let’s Dance“ 2023 Mimi Kraus bestätigt Ehe-Krise: „Ja, es hat geknallt“

Wie es in der sechsten Liveshow von „Let’s Dance“ weitergeht, davon können sich die RTL-Zuschauer am Freitag, 31. März, ab 20.15 Uhr überzeugen. Erstmals in der Geschichte der Tanzshow wird es einen „Partnertausch“ geben. Was sich viele Fans nun fragen: Können beim „Let’s Dance“-Partnertausch auch Kandidaten rausfliegen?