Liveshow 9 „Let’s Dance“ im Liveticker: Heute wieder alle Tänze, Jury-Punkte und auch Dramen?

Nachdem der Partnertausch in der fünften Liveshow verkündet wurde, war Julia Beautx nicht nur zum Heulen zumute, sondern sie war „ein Wrack“, ließ sie ihre Fans via Instagram wissen. Eine Woche später sieht die Welt wieder ganz anders aus. Gemeinsam mit Vadim Garbuzov haute sie einen raus. „Chapeau! Ganz toll“, zeigt sich Jorge begeistert. „Das hat mir super gefallen. Weiter so, ich mag dich“, schließt sich Motsi an. Für Llambi war der wahre Star der Tanzeinlage der Profitänzer „Vadim du bist heute ein heißer Tipp“, so Llambi. Und Julia? Ganz gut, aber in der Beinarbeit ausbaufähig. 24 Punkte für den Wiener Walzer können sich sehen lassen.