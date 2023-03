Let’s Dance 2023 Chryssanthi Kavazi hat „persönliches Problem“ mit Tanzpartner

Chryssanthi Kavazi ist Kandidatin bei „Let’s Dance“ 2023. Den RTL-Zuschauern ist die 34-jährige Schauspielerin vor allem aus „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“ (GZSZ) bekannt. In der Dauer-Telenovela bekleidet sie die Rolle der „Laura Lehmann“. Wie Kavazi bei „Let’s Dance“ das Tanzbein schwingt, können Interessierte jeden Freitag ab 20.15 Uhr auf RTL verfolgen. In diesem Porträt erfahren Sie alles, was Sie über das deutsch-griechische Model wissen sollten.