RTL-Show „Let's Dance“: Zwei Promis müssen ihre Tanzschuhe abgeben

Model Anna Ermakova stach mit ihrem langsamen Walzer in den Augen der Jury einmal mehr heraus. Nachdem Tochter von Tennislegende Boris Becker mit Profi Valentin Lusin über das Parkett geschwebt war, schwärmte Mabuse, eine derartige Leistung habe sie in 16 Jahren „Let's Dance“-Geschichte noch nicht erlebt. „Das war wahrscheinlich der beste langsame Walzer in "Let's Dance" seit Beginn dieser Show“, sagte sie. Llambi verglich Ermakovas Tanztalent auch mit Auftritten in ausländischen „Let's Dance“-Versionen, wie etwa dem Original der Show in England, welches er sich nach eigenen Angaben ebenfalls anschaut. „Du bist bisher jeden Abend Weltklasse gewesen hier“, stellte er fest.