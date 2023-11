RTL-Sendung im Dezember Weihnachtsshow von „Let’s Dance“ – Traumpaar mit dabei

In der Weihnachtsshow von „Let’s Dance“ kämpfen sechs Paare um den Titel „Christmas Dancing Star“. Mit dabei sind vor allem Gewinner und Finalisten der vergangenen Jahre. Die Spezial-Ausgabe ist also hochkarätig besetzt – und das sogar mit vielen Lieblingspaaren der „Let’s Dance“-Fans. Diese Paare treten gegeneinander an: