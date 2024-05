„Let's Dance“-Kandidatin 2024 Nach neuem Video – Fans machen sich Sorgen um Sophia Thiel

Ein Vorher-Nachher-Video, das laut Sophia Thiel aber keins sein soll. „Das ist einfach nur ein Video von mir, in 2 verschiedenen Lebensphasen. Ich finde es bei mir persönlich einfach sehr spannend zu beobachten, wie sich häufig mein Innenleben (also wie es mir geht und was bei mir im Leben so passiert) an meinem Äußeren spiegelt“, schreibt sie und weiter: „Ich finde keine Körperform mehr von mir (wie früher) kategorisch besser oder schlechter - es ist und wird auch in Zukunft einfach immer ANDERS sein und stetige Veränderung gehört doch irgendwie mit dazu“.