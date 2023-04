RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ 2023: Valentin Lusin verrät Geheimnis über sich

Erstmeldung: Valentin Lusin wurde 1987 im russischen Sankt Petersburg geboren. Im Jahr 1994 kehrte die Familie nach Deutschland, das Geburtsland seiner Uroma, zurück. In Deutschland angekommen, begann Valentin mit dem Klavierspielen und Tanzen. Ein Talent bewies er in beiden Leidenschaften, mit 14 entschied sich der Jugendliche jedoch für das Tanzen. Nach einem Einser-Abitur und einem Studium in Sport und Biologie auf Lehramt konzentrierte sich Valentin Lusin auf den Tanzsport. Mit 16 Jahren fand Valentin in Renata Lusin, damals noch Renata Buschejewa, nicht nur seine Tanzpartnerin, sondern auch seine große Liebe.