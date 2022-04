Unterstützung für Florian Silbereisen und Co. : TV-Sensation: „Let's Dance“-Star Joachim Llambi wird DSDS-Juror

Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Bei der Fernsehshow „Let's Dance“ ist Joachim Llambi als Kritiker gefürchtet, jetzt wird er auch bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in der Jury sitzen. Wann es losgeht und was der Kult-Juror selbst dazu sagt.

Der Fernsehsender RTL hat für die kommenden Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) eine große Überraschung angekündigt: So wird „Let's Dance“-Kultjuror Joachim Llambi neben Florian Silbereisen (40), Ilse DeLange (44) und Toby Gad (54) am Jury-Pult Platz nehmen. Llambi werde „die Superstars von morgen auf Herz und Nieren prüfen“, heißt es in einer Mitteilung von RTL.

RTL-Zuschauer kennen Llambi eigentlich als wortgewandten und knallharten Juror der Tanzshow „Let's Dance“. Er äußerte sich gegenüber dem Sender schon voller Vorfreude auf seine bevorstehende Aufgabe: „DSDS, mein Gott! Was für ein Name und was für eine Show! Ich habe das Viertelfinale und die Runde davor schon in den Liveshows gesehen und ich muss sagen: Was für eine sensationelle Bühne, was für eine sensationelle Ausstattung, die die Sängerinnen und Sänger haben, was für ein sensationelles Orchester. Ich bin richtig neidisch.“

Milde wolle er bei seinen Urteilen keineswegs walten lassen: „Joachim Llambi wird auch bei DSDS Joachim Llambi bleiben, ich werde mich dafür nicht verändern“, so der Tanzprofi gegenüber der „Bild“.

Dabei wird er sich jedoch nicht auf das Gesangstalent der Teilnehmer fokussieren: „Meine Kollegen bewerten die Stimme – ich beurteile die Aufmachung und Performance, also ob das Gesamtbild zusammen passt", erklärte Llambi.

In den DSDS-Liveshows nimmt jede Woche eine andere Person neben den drei Juroren Platz. Thomas Anders hatte die Superstar-Anwärter in der ersten Live-Show unter die Lupe genommen, Sarah Engels war in der zweiten Show dran.