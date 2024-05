Glücklicher Gewinner Gabriel Kelly schreibt „Let’s-Dance“-Geschichte im Tränen-Finale

Update, 23.07 Uhr: Die Bühne verwandelt sich in ein Filmset, als Detlef und Ekat im schwarzen Anzug ihren Freestyle zu den Songs „Men in Black“, „Who Let The Dogs Out“, „Back In Time“ und „I Will Survive“ präsentieren. Es ist großes Kino, was Detlef hier auf das Parkett zaubert. Eine atemberaubende Show, bei der eine ganze Menge „Let’s Dance“-Profis mitwirken. Das Publikum flippt komplett aus, und auch Motsi ist sprachlos vor Begeisterung.