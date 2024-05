RTL-Tanzshow Tony Bauer nach „Let’s Dance“-Aus – offene Worte über unerfüllten Traum

Anstelle von Tony Bauer und seiner Tanzpartnerin Anastasia Stan kehrten Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin in die Show zurück. Letztere waren eigentlich in der achten Show ausgeschieden. Am Freitagabend übernahm Ann-Kathrin Bendixen sowohl den Magic Moment als auch das „Boogie Woogie“-Tanzduell anstelle von Tony Bauer, der sich mit einem außer Konkurrenz stehenden Magic Moment von der Bühne verabschiedete.