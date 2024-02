Zoff bei „Let’s Dance“ „Wortwahl ist einfach nicht in Ordnung“ – Promi sauer auf Joachim Llambi

„Let’s Dance“-Kandidat Tillman Schulz wollte das Urteil offenbar so nicht sitzen lassen und setzte in der „Bild“ zum Gegenangriff an. „Das muss in meinen Augen nicht sein. Als Juror kann und muss er kritisieren, aber die Wortwahl ist einfach nicht in Ordnung“, so der 34-Jährige.