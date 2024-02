RTL-Tanzshow Stefano Zarrella bei „Let’s Dance“ 2024: Der Kandidat leidet an einer chronischen Krankheit

Stefano Zarrella kam am 9. Dezember 1990 im baden-württembergischen Hechingen als Sohn italienischer Eltern zur Welt. Er ist der jüngere Bruder des Moderators und Schlagersängers Giovanni Zarrella und Schwager der Moderatorin Jana Ina Zarrella. Die Eltern des 33-Jährigen betrieben nach ihrem Umzug nach Deutschland einige Jahre eine italienische Gaststätte. So kam der heutige Food-Influencer schon früh mit der italienischen Küche in Berührung. Doch erst 2020 begann Stefano sein Hobby für andere festzuhalten und Kochvideos in den Sozialen Medien zu teilen.