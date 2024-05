RTL-Show Dieser „Let’s Dance“-Liebling soll „Supertalent“-Jurorin Anna Ermakova ersetzen

In seinem Leben lag Tony Bauer bislang dreimal im Koma und wäre beinahe gestorben; eine Transplantation schlug fehl; er hatte seinen Lebenswillen kurzzeitig verloren. Mit Humor hat Tony Bauer oft versucht, sich auch das Leben im Krankenhaus zu erleichtern – auch um seinen Großeltern nicht zur Last zu fallen. Er habe selbst an schlechten Tagen versucht, so zu tun, als würde ihm „die Sonne aus dem Hintern scheinen“, erzählt der Comedian in der Sendung „Kölner Treff“.