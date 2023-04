RTL-Tanzshow „Let’s Dance“ Fieber und Kopfschmerzen – Sorge um Profitänzerin Ekaterina Leonova vor Show 8

Doch damit nicht genug – auch 2019 sicherte sich Ekaterina Leonova den ersten Platz und damit den dritten Sieg in Folge mit dem Handballer Pascal Hens. Auf den Sieg folgte eine schlechte Nachricht: Ekaterina drohte die Abschiebung nach Russland. Da die Ausländerbehörde ihre Teilnahme an „Let’s Dance“ nicht als festen Job ansah, sollte die Profitänzerin Deutschland nach elf Jahren wieder verlassen. Um das zu verhindern, entschied sich der Sender dazu, Ekaterina in der Online-Redaktion anzustellen. Auf den Sieg in 2019 folgten zwei Jahre „Let’s Dance“-Pause, in denen Ekaterina als Backstage-Reporterin und Tanz-Expertin, aber nicht als Profitänzerin in der Show zu sehen war. 2022 kehrte sie als Profi zur Show zurück. Heute arbeitet Ekaterina außerdem im Bereich Event- und Social-Media-Marketing in München.