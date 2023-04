RTL-Tanzshow „Let’s Dance“-Profi Vadim Garbuzov: So kam er zum Tanzen

Im Mai 1987 in Charkiv (Ukraine) geboren, wanderten die Eltern von Vadim Garbuzov mit ihrem Kind 1994 nach Vancouver (Kanada) aus. Lediglich ein Jahr später, im Alter von gerade einmal sieben Jahren begann Vadim mit dem Turniertanz. Bereits in jungen Jahren sicherte er sich in der Ukraine, in Kanada und Österreich Titel als Junioren- und Jugendmeister. Von 2003 bis 2008 studierte er erfolgreich Sport mit dem Schwerpunkt Tanzsport.