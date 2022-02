Staffel-Start am 18. Februar : Let's Dance: So unterschiedlich fallen die Gagen der Stars aus

Let's Dance: So unterschiedlich fallen die Gagen der Stars aus

Staffel-Start am 18. Februar

Die RTL-Show „Let's Dance“ gehört zu den beliebtesten Formaten im deutschen Fernsehen. Am 18. Februar startet die 15. Staffel. Doch wie viel Gage kassieren die Stars eigentlich?

Mitte Februar fliegen auf RTL wieder heiße Sohlen über das Parkett, es wird geschwitzt, gelitten und vor allem getanzt! 14 Promis werden an der Seite von Profi-Tänzern Woche für Woche ihr Können zeigen. Schauspieler, Sportler, Nachwuchspolitikerin – der Cast könnte auch in diesem Jahr nicht unterschiedlicher sein. Längst dreht sich bei „Let’s Dance“ nicht mehr nur alles um die prominenten Teilnehmer. Mittlerweile sind „Let's Dance“-Tänzer wie Massimo Sinató und Christian Polanc selbst zu bekannten Persönlichkeiten geworden.

Auch Christian Polanc ist ein wahres „Let's Dance“-Urgestein. Seit der zweiten Staffel bringt er den Promi-Frauen das Tanzen bei und gewann zwei Mal den Titel. 2019 war er Teilnehmer der Sendung „Llambis Tanzduell“ (RTL), in der er den Wettbewerb gegen Massimo Sinató in der hawaiianischen Hula für sich entscheiden konnte. Im Anschluss an die 13. Staffel gewann er gemeinsam mit Profitänzerin Christina Luft die zweite „Let's Dance“-Profichallenge.