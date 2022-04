Show acht : „Let's Dance“ 2022: Neuer Discofox-König löst Begeisterungsstürme aus

Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Nach einer kurzen Osterpause meldete sich „Let's Dance“ am Freitag wieder zurück. Neben den Paartänzen mussten sich die Kandidaten in dieser Folge dem legendären Discofox-Marathon stellen. Wer glänzte, wem ging die Puste aus?

Am Freitagabend, 22. April, brachten acht verbliebene Paare das Parkett bei „Let's Dance“ wieder zum Glühen. Folge acht versprach im Vorfeld nicht nur ausgefeilte Paartänze, sondern auch gute Stimmung beim Discofox-Marathon. Bei den Paartänzen glänzten Janin Ullmann und ihr Partner Zsolt Sandor Cseke mit ihrem Quickstep zu „Another Day of the Sun“ aus dem Film „La La Land“. Jurorin Motsi Mabuse kommentierte die Tanzeinlage prompt: „Das war die beste Show heute Abend“.

Auch Jorge González kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus und vergab mit 10 Punkten die höchste Wertung. Sogar Knallhart-Juror Joachim Llambi fand ungewöhnlich wohlwollende Worte: „Du warst leichtfüßig und gut im Rhythmus“, sagte er lobend und vergibt ebenfalls die Bestnote. Somit erhielt das Paar makellose 30 Punkte von der Jury.

Die Jury-Wertungen sind bekanntlich nur die halbe Miete. Wenn es darum geht, wer das Tanzparkett räumen muss, haben die „Let's Dance“-Fans ebenfalls ein Wörtchen mitzureden.

In der achten Live-Show gab es für die Tanzpaare zudem die Möglichkeit zusätzliche Punkte beim Discofox-Marathon einzuheimsen, die das Zünglein an der Waage sein könnten. Wer die kompletten sieben Minuten durchhält und von der Jury nicht wegen schlechter Leistung vom Parkett gejagt wird, kann sich zehn Zusatzpunkte sichern. Wer als Erstes gehen muss, bekommt nur einen Trostpunkt.

Mike und Christine mussten die Tanzfläche als Erstes räumen. „Mike hat leicht an der Musik vorbei getanzt“, begründete Joachim Llambi die Juryentscheidung. Bastian und Ekaterina durften als Nächstes gehen, danach folgten Sarah und Vadim. Obwohl René und Kathrin Vollgas gaben und das Publikum mit ausgefeilten Hebefiguren begeisterten, erhielten sie lediglich vier Punkte. Kathrin konnte die Entscheidung nicht nachvollziehen und formulierte mit aufgerissenen Augen ein lautloses „Wieso?“ in die Kamera. Amira und Massimo bekamen sechs Punkte für ihre Darbietung, Janin und Zsolt stolze acht Punkte.

Der neue Discofox-König 2022 ist Matthias Mester, der mit seiner Tanzpartnerin sichtlich Spaß auf dem Parkett hatte. Seine Mitstreiter stimmten nach der Verkündung des Gewinners spontan in einen Sprechgesang ein: „Ohne Matze wäre hier nichts los!“. Aber auch seine Tanzpartnerin Renata löste Begeisterung aus: „Renata, du bist abgegangen!“, so Moderatorin Viktoria Swarovski. „Noch nie habe ich sie so wahnsinnig erlebt“, ergänzte Moderator Daniel Hartwich.

Chefjuror Joachim Llambi begründete die Entscheidung folgendermaßen: „Mathias hat viel getanzt - trotz des Spektakels - und von Anfang bis Ende voll durchgezogen“. „Mit Renata kann man nur 100 Prozent geben“, schwärmte Mathias. Am Ende des Abends retteten ihn diese zehn Bonuspunkte, denn mit dem Slowfox zu „For Once In My Life“ kamen er und seine Tanzpartnerin lediglich auf 20 Punkte. Das war die zweitschlechteste Jury-Wertung des Abends.

Die rote Laterne erhielten, wie so oft, Bastian und Ekaterina mit 16 Punkten. Doch erneut sprangen ihnen die Zuschauer zur Seite und griffen fleißig zum Hörer. Die Sendung verlassen, mussten schließlich Mike und Christina.