Let’s Dance Nach drei Fehlgeburten: Renata Lusin mit emotionalem Babypost auf Instagram

Let’s Dance-Tänzerin und Publikumsliebling Renata Lusin und ihr Ehemann Valentin haben innerhalb von zwei Jahren drei Fehlgeburten durchstehen müssen. Besonders tragisch war die Schilderung der zweiten Fehlgeburt in einem Interview mit der Bild-Zeitung. In der 13. Schwangerschaftswoche erfuhr sie beim Ultraschall, dass ihr Kind nicht mehr lebt. Trotzdem trat sie nur zwei Tage später bei einer Show auf: „Ich habe dann am Samstag, mit dem toten Baby im Bauch, noch bei einer Show getanzt. Mit Autogrammen, Lächeln und allem. Wir waren halt gebucht, wollten niemanden enttäuschen. Am Montag um 8 Uhr war die Ausschabung“, erzählte Lusin.