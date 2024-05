RTL-Tanzshow Alle Tanzpaare und neuen Regeln der „Let's Dance“ Profi-Challenge 2024

Nach dieser Runde gibt es eine erste Zwischenentscheidung. Für die drei Paare, die die meisten Zuschauerstimmen erhalten, geht es anschließend in eine dritte Runde. Ihr Können müssen die Profis in dieser dritten und letzte Runde in einem Dance Off zu einem vorgegebenen Song beweisen. In dem anschließenden Zuschauer-Voting wird das Sieger-Paar gekürt.