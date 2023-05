„Let’s Dance“ 2023 Pikante Fotos aufgetaucht – sind Timon und Ekaterina ein Liebespaar?

Team TiKat, wie Fans Timon und Ekaterina liebevoll nennen, schied im Halbfinale, am 12. Mai, aus der Tanzshow „Let’s Dance“ aus. Doch auseinander gehen die beiden offensichtlich nicht: „Wir bleiben Team TiKat, einmal und für immer“, schrieb Ekaterina Leonova nach dem Halbfinale in ihrer Instagram Story. Seit dem vermeintlichen Kuss in der vierten Liveshow, am 17. März, spekulieren Fans: Sind Timon und Ekaterina ein Paar? Neue Fotos der beiden scheinen eine Antwort zu geben.