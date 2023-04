„Let’s Dance“ 2023 Philipp Boy und die „Männlichkeit“ – Ex-Turner steht vor großer Herausforderung

Nach dem Abitur und einer abgebrochenen Ausbildung zum Bankkaufmann, nahm er 2008 zum ersten Mal an den Olympischen Spielen teil und belegte mit der deutschen Mannschaft den vierten Platz. Mit dem Wechsel zur Sportförderung der Bundeswehr wurde er ein Jahr später hauptberuflich Leistungssportler. 2009 gewann er bei den deutschen Meisterschaften die Goldmedaille am Boden und Silber am Pferd. In den Jahren 2010 und 2011 sicherte er sich den Titel „Vizeweltmeister“ in Rotterdam und Tokio und wurde in Berlin zum „Europaweltmeister“.