Partnertausch bei Let’s Dance Diese neuen Tanzpaare schweben am Freitag übers Parkett

Bereits im vergangenen Jahr startete RTL mit dieser Neuerung in der Show. Zuvor behielten die Stars ihren Profi-Tanzpartner bis zum bitteren Ende. Doch in diesem Jahr wird in der fünften Folge neu durchgemischt. Let’s Dance-Juror Joachim Llambi verkündete dies in der fünften Folge am 5. April 2024.