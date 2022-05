Podcast „Tanz oder gar nicht“ : „Let’s Dance“ 2022: Ex-Kandidatin Oana Nechiti rechnet mit Produzenten der Show ab

Jeden Samstag wird eine neue Folge von Oana Nechitis und Erich Klanns Podcast „Tanz oder gar nicht“ veröffentlicht. In der neusten Episode rechnen die Ex-Kandidaten mit den Produzenten der RTL-Show „Let’s Dance“ ab.

Obwohl die RTL-Sendung „Let's Dance“ am 15. April wegen des Tanzverbots an Karfreitag ausgefallen ist, gab es am Samstag dennoch einen kleinen Trost: Im Podcast „Tanz oder gar nicht“ besprechen die Profitänzer und Ehepartner Oana Nechiti und Erich Klann jeden Samstag die heißesten Themen der Tanz-Branche. Thema Nr. 1 ist die TV-Show „Let’s Dance“.

„Ich glaube, was für die Zuhörer mal interessant wäre, zu wissen, wie alleine und einsam man als Profi manchmal bei Lets Dance ist“, offenbarte Oana Nechiti in ihrem Podcast. Zuschauer hätten öfter das Gefühl, dass alle bei „Let's Dance“ eine große und glückliche Familie wären. Das sei jedoch nicht der Fall, machte die Profitänzerin klar.

Let’s Dance: Oana Nechiti über Verhalten der Produzenten schockiert

Außerdem hätte die 34-Jährige oft das Gefühl gehabt, dass man sich aus dem Weg gehen würde, anstatt miteinander zu sein. „Die Let’s Dance-Zeit ist sehr schwer für den Profi und total nicht das, was man vor der Kamera sieht.“ Die Profitänzer würden immer ihr Bestes geben und alle begeistern. „Alle machen immer auf Family, aber das ist so, wie du es schon einmal gesagt hast. Sorry, wenn sich Familie so anfühlt, dann ist das schon ein bisschen armselig. Familie hat für uns eine ganz andere Bedeutung.“