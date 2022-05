„Lets Dance“ 2022 : Oana Nechiti kritisiert Amira Pocher: „Mich nervt es langsam“

Ex-„Let's Dance“-Kandidatin Oana Nechiti und ihr Verlobter Erich Klamm teilen in der aktuellen Folge ihres Podcasts „Tanz oder gar nicht“ gegen die Teilnehmer der RTL-Show aus. Besonders von Amira Pocher zeigt sich das Paar genervt.

Nach einer Osterpause kehrte die RTL-Show „Let's Dance“ am Freitag, 22. April, wieder ins Abendprogramm zurück. Laut Oana Nechiti und ihrem Verlobten Erich Klann scheint die Pause den Teilnehmern nicht gutgetan zu haben: „Heute dachte ich, was ist passiert? Habt ihr alle zu viele Ostereier gegessen? Ich glaube, es hat die Leute ein bisschen rausgeholt und jetzt müssen sie wieder reinkommen. Der Körper, die Muskulatur entspannt sich, jetzt muss man sich wieder fokussieren“, so die Profitänzerin in ihrem Podcast „Tanz oder gar nicht“.