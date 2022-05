Wer ist raus? : „Let‘s Dance“ 2022: Sarah Mangione ist raus – Twitter-Nutzer über Jury empört

Raus in Folge 10: In der „Let's Dance“-Show am 29. April gab es eine TV-Neuheit, denn neben den Einzeltänzen standen diesmal Tanzduelle auf dem Plan, in denen jeweils zwei Paare im direkten Battle gegeneinander antraten. Zu einem Schockmoment kam es während der Einzeltanzes von Mathias Mester und Renata Lusin.

Während Mathias einen emotionalen Freestyle aufs Parkett legte, wusste seine Tanzpartnerin Renata

plötzlich nicht mehr weiter.

Kaum beendete das Paar ihren Freestyle, platzte es auch schon aus der Profitänzerin heraus. „

Das ist in der Geschichte noch nie passiert, dass ich mich vertanzt habe“

, so die Profitänzerin. Auch Mathias musste das erst einmal verarbeiten: „

Ich habe auch gedacht: 'Was ist denn jetzt los'?" Doch spätestens beim Tanzduell konnte das Paar den Patzer wieder wettmachen: Im Streetdance-Battle traten die beiden gegen Bastian Bielendorfer und Ekaterina Leonova an. Am Ende der Performance tanzten Mathias und Bastian lediglich mit goldenen Shorts und einer Fliege bekleidet an einer Stange. Das Publikum konnte kaum an sich halten. „Entertainment pur“, brach es aus Jorge Gonzales aus. Juror Joachim Llambi war da kritischer: „Das war ein bisschen wie Ententanz mit Finger in der Steckdose“, fasste er Bastians Darbietung zusammen. „Es wird nicht besser, es wird nur schlechter“, fügt er hinzu. Für das Tanzduell erhielt das Paar lediglich 13 Punkte von der Jury. Obwohl die Zuschauer Bastian und Ekaterina bisher immer vor dem Rauswurf gerettet haben, reichte es diesmal nicht.

. „Das war eine wahnsinnige Reise, ich bin Ekaterina unfassbar dankbar“, sagte er zum Abschied. Auch bei seiner Ehefrau, die ihn seit zehn Wochen nicht mehr zu Gesicht bekommen hatte und bei seinen treuen Fans bedankte sich der Comedian.