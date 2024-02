Tanzshow Let’s Dance: Lusin-Nachwuchs könnte jederzeit kommen – das ist der Babyplan der werdenden Eltern

Während die schwangeren Damen als Profitänzerinnen in der diesjährigen Staffel ausfallen, steht der Ehemann von Renata Lusin erneut auf dem Tanzparkett. Da er in der letzten Staffel mit Anna Ermakova den Titel „Dancing Star“ geholt hat, gilt es diesen in diesem Jahr zu verteidigen. Diesmal muss er der Abenteurerin Ann-Kathrin Bendixen das Tanzen beibringen. Diese schnitt in der Kennenlernshow hinter Tillmann Schulz jedoch als zweitschlechteste ab. Daher heißt es für das Tanzpaar trainieren, trainieren, trainieren - und das jeden Tag. Am Freitagabend wird dann in der „Let’s Dance“-Liveshow getanzt.